“L’ho visto, ecco come sta”. Alex Zanardi, la testimonianza del medico che lo ha in cura (Di giovedì 23 luglio 2020) Alex Zanardi, dimesso mercoledì 22 luglio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, è stato trasferito a Villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco), presidio lombardo dell’ospedale Valduce dedicato alla medicina riabilitativa, branca specialistica “volta al recupero del miglior livello di funzione possibile delle persone con problematiche derivanti da disabilità determinate da malattie congenite o acquisite”, come si legge sul sito della struttura. Nella struttura è prevista “una progettualità operativa specifica per ogni individuo, coordinata dai specialisti in Medicina fisica e Riabilitazione, che si estrinseca in programmi di diagnosi e cura con il supporto di altre branche mediche specialistiche (neurologia, neurochirurgia, ortopedia, ... Leggi su caffeinamagazine

