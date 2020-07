"L'ho baciata", Pietro Delle Piane tradisce Antonella Elia. Poi si pente: "Che disastro" - (Di giovedì 23 luglio 2020) Novella Toloni Immagini choc nella quarta puntata di Temptation Island. Il fidanzato della Elia bacia la single Beatrice nascondendosi dalle telecamere e scatenando la reazione della compagna Colpo di scena a Temptation Island. Pietro Delle Piane non ha resistito alla tentazione e si è lasciato andare a un bacio appassionato con la single Beatrice. Distrutta Antonella Elia che, dopo aver visto le immagini durante il falò, si è abbandonata a un pianto disperato tra le braccia di Manila Nazzaro. La quarta puntata del reality dei sentimenti si è aperta con le inattese evoluzioni della coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Dopo una cena fatta di ... Leggi su ilgiornale

