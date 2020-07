Legion Phone Duel, il gaming phone Lenovo (Di giovedì 23 luglio 2020) Legion phone Duel è il primo telefono da gioco Lenovo e tra le sue peculiarità è presente una fotocamera selfie incorporata lungo il lato del telefono, proprio come suggerito dai rumors di maggio.Dato che i titoli più popolari sono giocati in modalità orizzontale, è un posto logico per la fotocamera poiché garantisce che il palmo della mano non oscuri l’obiettivo se stai chattando in video o in live streaming durante una partita.Legion, il gaming phone Lenovo con display a 144 Hz e ricarica da 90WLenovo Legion phone DuelLa fotocamera pop-up è dotata di un sensore da 20 ... Leggi su pantareinews

