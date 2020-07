Legge su omofobia, intesa tra Fi e maggioranza per “clausola salva idee”. Berlusconi: “Ancora contrari, ma lasceremo libertà di coscienza” (Di giovedì 23 luglio 2020) Prosegue in commissione Giustizia alla Camera il percorso della proposta di Legge contro l’omofobia. E, dopo gli scontri tra maggioranza e opposizione, oggi c’è stato un primo avvicinamento con gli azzurri di Forza Italia. E’ stata infatti trovata un’intesa con Fi sulla cosiddetta “clausola salva idee” alla Legge, che recepisce un emendamento presentato dal partito di Silvio Berlusconi. A confermarlo è stato il capogruppo in commissione Enrico Costa all’Ansa. La Legge punisce l’istigazione a comportamenti discriminatori o violenti contro le persone omosessuali, ma Forza Italia per evitare qualsiasi equivoco aveva chiesto che si chiarisse che da questo reato fossero escluse le manifestazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

