Legge elettorale, Italia viva vota con il centrodestra per il rinvio. Pd: “Smentiscono gli impegni presi alla nascita del governo” (Di giovedì 23 luglio 2020) La riforma delle Legge elettorale non arriverà in Aula neanche a luglio e neppure sarà discussa in commissione. Il rinvio, ufficializzato durante l’Ufficio di presidenza di Montecitorio, è passato grazie al fatto che i renziani hanno deciso di votare con il centrodestra. Un gesto condannato dal Partito democratico che invece negli ultimi giorni ha chiesto un’accelerazione. “Italia viva smentisce gli impegni assunti alla nascita del governo”, ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando. Il riferimento è all’accordo sottoscritto al momento della nascita del governo giallorosso: i 5 stelle hanno messo come condizione il via libera ... Leggi su ilfattoquotidiano

FidanzaCarlo : Mentre gli #italiani sono in difficoltà, la priorità del #governo è approvare una nuova legge elettorale. Un… - lucianonobili : Col tentativo di imporre una legge elettorale proporzionale, il PD tradisce la sua storia e le sue idee. Capisco la… - lucianonobili : Per @ItaliaViva la priorità è affrontare la crisi, per il Pd cambiare legge elettorale. Noi vogliamo un sistema mag… - civitas_europea : RT @NoTaglio: Si va al #Referendum2020 senza accordo su una nuova legge elettorale. Quelli del sì litigano tra di loro e non mantengono la… - Affaritaliani : Legge elettorale: maggioranza nel caos Iv si rimangia la parola. Insorge il Pd -