Legge elettorale, in Commissione Iv vota con il Centrodestra. Pd irritato (Di giovedì 23 luglio 2020) Italia Viva vota con il Centrodestra in Commissione sulla Legge elettorale. Tensione nella maggioranza. ROMA – Alta tensione nella maggioranza. Il pressing di Pd e M5s non è servito a convincere Italia Viva che in Commissione ha votato con il Centrodestra sulla Legge elettorale. Una bocciatura da parte del partito di Renzi che fa slittare i lavori. Il testo, infatti, era atteso in Aula il 27 luglio. Le incomprensioni hanno fatto togliere dal calendario il provvedimento con la decisione che sarà presa nelle prossime settimane. I prossimi passaggi La maggioranza non molla la presa e valuta il reinserimento della Legge elettorale nel calendario parlamentare ... Leggi su newsmondo

lucianonobili : Col tentativo di imporre una legge elettorale proporzionale, il PD tradisce la sua storia e le sue idee. Capisco la… - davidefaraone : La legge elettorale? Agli Italiani non interessa e quindi neppure a Italia Viva. Chi ne parla sembra che viva su Ma… - FidanzaCarlo : Mentre gli #italiani sono in difficoltà, la priorità del #governo è approvare una nuova legge elettorale. Un… - simonavitelli60 : RT @lucianonobili: Col tentativo di imporre una legge elettorale proporzionale, il PD tradisce la sua storia e le sue idee. Capisco la vogl… - AngekoC : #Renzi vota con #Salvinisomaro sulla legge elettorale. Si mette di traverso sulla legge sull’#omotransfobia. Perc… -