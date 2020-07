Le ‘Signorine buonasera’ a Io e Te: età e cosa fanno oggi Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti (Di giovedì 23 luglio 2020) Le chiamavano ‘Signorine buonasera’ perché erano le ragazze incaricate di illustrare il palinsesto televisivo della giornata. Hanno fatto la storia della Tv italiana, volti noti e familiari che ogni giorno entravano nelle case degli italiani con i loro sorrisi distesi e la voce suadente. Ora la figura di queste protagoniste della televisione è in via d’estinzione, ma gli italiani le ricordano ancora con affetto. Ospiti della puntata odierna di Io e Te condotta da Pierluigi Diaco, sono Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi, due delle ‘Signorine buonasera’ più famose in Italia. Ma sono riuscite ad andare altre l’etichetta costruendosi una carriera continuata anche fuori da quel contesto televisivo che le ha rese celebri. Scoriamo ... Leggi su italiasera

AntonellaCimiti : RT @marcoassante199: Diaco che ha convinzioni sulla donna a dir poco “ cavernicole” e viene giustamente bacchettato delle signorine buonase… - marcoassante199 : Diaco che ha convinzioni sulla donna a dir poco “ cavernicole” e viene giustamente bacchettato delle signorine buon… - italiaserait : Le ‘Signorine buonasera’ a Io e Te: età e cosa fanno oggi Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti - biramoni : @CBugliano ?? Pensavo che fossero i posti distanziati per le signorine buonasera! ?? - glovvyng : @haroldsmiles129 “è ‘no scandalo zí.????” “buonasera signorine” “siamo sul cesso” “23 luglio con ardore” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Signorine buonasera’