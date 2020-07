Le scuole «hanno chiesto 2,4 milioni di banchi». I produttori riusciranno a consegnarli in tempo? (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio)Sono 2 milioni e 400mila i banchi richiesti da 8.088 istituzioni scolastiche su 8.390. Si tratta comunque di «numeri provvisori», come spiega il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro in Commissione Istruzione alla Camera. «La scuola può scegliere tra un banco con caratteristiche più tradizionali e uno con caratteristiche più innovative: sarà libera scelta della scuola, il ministero non intende imporre a nessuno il tipo di banco da scegliere», ha spiegato. Rientro in classe a settembre in piena sicurezza L’obiettivo, adesso, è quello di garantire il rientro in classe, per tutti, in piena sicurezza già a partire da settembre. «Ci è sembrato importante che ci fosse un commissario straordinario che potesse ... Leggi su open.online

