Le principesse Disney diventano ragazze del 2020: i disegni dell’artista (versione tiktok) fanno il giro del mondo. I video delle trasformazioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Pochaontas con un crop top bianco, Aurora con dei lunghi codini biondi al posto del solito cerchietto. E ancora, Cenerentola in versione t-shirt nera e capelli sciolti, o Mulan tatuata. Sono le principesse Disney in versione ragazze del 2020. disegni, realizzati dall’artista Yudelmis “Yudie” San Emeterio (vanotyarts su tiktok), e mostrati in 15 secondi di video sul social network, che in poco tempo hanno fatto il giro del mondo. L'articolo Le principesse Disney diventano ragazze del 2020: i disegni dell’artista (versione tiktok) ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Le principesse Disney diventano ragazze del 2020: i disegni dell’artista (versione tiktok) fanno il giro del mondo… - ilfattovideo : Le principesse Disney diventano ragazze del 2020: i disegni dell’artista (versione tiktok) fanno il giro del mondo.… - arpia_l : RT @MaleficamenteIo: Ho trovato queste foto degli abiti di alcune principesse disney se fossero fedeli all'epoca in cui sono ambientati e s… - obvae_ : RT @MaleficamenteIo: Ho trovato queste foto degli abiti di alcune principesse disney se fossero fedeli all'epoca in cui sono ambientati e s… - FlowerFairy95 : RT @MaleficamenteIo: Ho trovato queste foto degli abiti di alcune principesse disney se fossero fedeli all'epoca in cui sono ambientati e s… -

Ultime Notizie dalla rete : principesse Disney Da Mulan a Cenerentola, guarda il restyling delle principesse Disney trasformate in donne moderne TGCOM Chiara Ferragni, una principessa alla sfilata Dior ma abbina l’abito da sera alle infradito di gomma

A chi si ispirava l'outfit? A Bella di "La Bella e la Bestia", non a caso sui social sono nati diversi meme che hanno associato la coppia di influencer a quella Disney. La cosa particolare è che ...

Marvel 616: Disney+ ha pubblicato due clip esclusive della nuova docuserie

Recentemente Disney+ ha diffuso in anteprima due clip esclusive della nuova docuserie originale, Marvel 616. La prima clip è tratta dall’episodio “Higher, Further, Faster” diretto dall’attrice e regis ...

A chi si ispirava l'outfit? A Bella di "La Bella e la Bestia", non a caso sui social sono nati diversi meme che hanno associato la coppia di influencer a quella Disney. La cosa particolare è che ...Recentemente Disney+ ha diffuso in anteprima due clip esclusive della nuova docuserie originale, Marvel 616. La prima clip è tratta dall’episodio “Higher, Further, Faster” diretto dall’attrice e regis ...