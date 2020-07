“Le mascherine anche all’aperto”. Coronavirus, l’appello del viceministro della Salute (Di giovedì 23 luglio 2020) “La mascherina all’aperto se sei troppo vicino va indossata”. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di ‘La Vita in Diretta Estate’ (Rai Uno), sottolineando che ormai questo dispositivo deve essere come gli occhiali: “Quando usciamo la dobbiamo portare con noi”. Se si sta all’aperto e “c’è troppa gente, bisogna metterla. La prevenzione si fa con distanza di sicurezza, mascherina se sei al chiuso” o se non si rispettano le distanze, “lavaggio delle mani e se hai sintomi – raccomanda – avverti il tuo medico”. Se in questi giorni colpiscono le immagini della movida e delle spiagge, “le regole” anti-Covid “vengono disattese da una minoranza – aggiunge Sileri – E i dati ... Leggi su caffeinamagazine

