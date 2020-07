Le allegre manovre del direttore del Fatto per mettere le sue manette su Eni e Cinquestelle (Di giovedì 23 luglio 2020) Nell’ubriacatura contiana del numero di ieri del Fatto quotidiano, che a paragone la Pravda su Breznev era un giornale distaccato, c’è un certo risalto in prima pagina per la pesante richiesta di condanna (8 anni) formulata dai pm milanesi a carico dell’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi e altrettanti per Paolo Scaroni, suo predecessore. L’indagine, com’è noto, riguarda il reato di corruzione internazionale a proposito a una presunta tangente da 1 miliardo e 92 milioni di dollari versata dalle due compagnie petrolifere ai politici del Paese africano. «Eni considera prive di qualsiasi fondamento le richieste di condanna avanzate dal Pubblico Ministero nell’ambito del processo Nigeria ai danni della società, dei suoi attuale ed ex Amministratori delegati, e dei manager coinvolti nel ... Leggi su linkiesta

Si chiamava Luisa Allegri l’85enne che nel pomeriggio del 13 luglio è stata travolta da un’auto in pieno centro a Cortemaggiore. I sanitari del 118 arrivati da Roveleto, Fiorenzuola e Parma hanno tent ...

Padre di due bimbi muore a 41 anni per un malore improvviso

DONORATICO. La moglie ha provato in tutti i modi a salvarlo, praticando quelle manovre che tante volte si è trovata a fare su persone che aveva soccorso con la Croce Rossa. Ma per Gianluca Bellini non ...

