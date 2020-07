Lazio, Immobile: «Obiettivo raggiunto. Mercato? La società farà qualcosa» (Di venerdì 24 luglio 2020) Ciro Immobile ha parlato al termine della partita vinta contro il Cagliari: le dichiarazioni del bomber della Lazio Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Cagliari. VITTORIA – «Giusto festeggiare un Obiettivo raggiunto con tre giornate di anticipo. Siamo orgogliosi e felici, abbiamo saputo reagire. Ci manca tanto la nostra gente, ci ha dato una grande spinta, speriamo di poter ricominciare con i tifosi allo stadio». CALCIOMercato – «Io penso che la società, con il mister e Tare dovranno fare qualcosa, ma lo sanno perché quest’anno siamo stati messi alla prova». ATTEGGIAMENTO – «La mentalità è ... Leggi su calcionews24

