Lazio Cagliari 0-1 LIVE: Simeone porta i rossoblù in vantaggio (Di giovedì 23 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Cagliari si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Cagliari 0-1 MOVIOLA Intervallo 45′ GOL Cagliari – Conclusione di Simeone dal limite, piattone deviato da Luis Felipe e palla in rete 40′ Simeone vicino al gol – Su tiro dalla bandierina Simeone salta in perfetta solitudine ma spedisce alto di testa 30′ Scontro Acerbi-Rog – I due giocatori si intrecciano in caduta e accusano problemi, panchine ... Leggi su calcionews24

