Lazio Cagliari 0-0 LIVE: Cragno dice di no a Luis Alberto (Di giovedì 23 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Cagliari si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Cagliari 0-0 MOVIOLA 16′ Conclusione Lazio – Luis Alberto dal limite calcia a giro di destro, Cragno respinge in volo plastico 11′ Duello Lazzari-Cragno – Tre conclusioni in tre minuti da parte dell’esterno laziale: il portiere si oppone 8′ Occasione Cagliari – Nandez taglia un cross per Joao Pedro che però ... Leggi su calcionews24

