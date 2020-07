Lavoro, il lockdown lo pagano giovani e precari. Inps: in aprile spariti mezzo milione di contratti a termine (Di giovedì 23 luglio 2020) Non si licenzia ma neppure si assume. E a farne le spese sono stati in questi mesi i lavoratori con contratti a termine che arrivano a scadenza e raramente vengono rinnovati. Che questo fosse il punto debole della barriera eretta dal governo a tutela dell’occupazione era facilmente intuibile. I numeri diffusi oggi dall’Inps danno però la misura del fenomeno: a fine aprile si contavano 499 mila posizioni lavorative a termine in meno rispetto allo stesso mese dell’anno prima. Impressionante l’accelerazione: – 29mila a febbraio, – 279mila a marzo. Crollo anche per gli stagionali: – 89 mila a marzo, – 169 mila ad aprile. Relativamente a tutte le tipologie contrattuali aprile si chiude con saldo negativo di 610 mila ... Leggi su ilfattoquotidiano

Non si licenzia ma neppure si assume. E a farne le spese sono stati in questi mesi i lavoratori con contratti a termine che arrivano a scadenza e raramente vengono rinnovati. Che questo fosse il punto ...

