Laura Torrisi emozione, la famiglia si allarga: “nuova arrivata” (Di giovedì 23 luglio 2020) La meravigliosa Laura Torrisi condivide l’emozione del nuovo arrivo in famiglia su Instagram, con tutti i suoi fan e follower: “Ancora non si è capito…” Laura Torrisi (fonte foto: Instagram, screenshot)Non smette di sorprendere e tener compagnia ai suoi tantissimi fan e follower su Instagram, allietando le loro giornate, la meravigliosa attrice Laura Torrisi, vera e propria regina del social network, considerando il seguito e il consenso ottenuto. In questo caso arriva la condivisione di un momento davvero intenso e particolare, legato ad un nuovo membro che entra a far parte della sua famiglia. Dopo l’immagine esplosiva pubblicata di recente, con l’attrice che veste i panni ... Leggi su chenews

HoldMyHant : Il commento di Laura Torrisi sotto la foto di Alberto - infoitcultura : Laura Torrisi | il bagno in piscina diventa uno tsunami dei sensi Mini bikini a 40 anni | Lato A irreale | Guarda - Smg_1908 : @kuneijder Ma nella prima foto è Laura Torrisi - infoitcultura : Laura Torrisi esplosiva in top bianco: la scollatura è da censura - infoitcultura : Laura Torrisi mai volgare, in costume è una sirena – FOTO -