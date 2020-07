L’Asl Salerno si organizza per la gestione dei pazienti cronici (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’ASL Salerno ha dato il via all’attivazione degli Ambulatori Infermieristici Distrettuali, strutture finalizzate alla presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, la cui gestione ordinaria può essere affidata ad una equipe infermieristica. In tali ambulatori gli operatori metteranno in atto la cosiddetta “presa in carico proattiva dei pazienti fragili”, mediante interventi di promozione, prevenzione, tutela, riabilitazione, educazione al miglioramento delle condizioni di salute. Il primo Ambulatorio Infermieristico delle cronicità è stato attivato lo scorso 21 luglio, presso il Poliambulatorio del Distretto di Battipaglia, sito in via Gonzaga 70. – L’orario di apertura al ... Leggi su anteprima24

cavattiliodelis : ASL Salerno, l'intervento di Vincenzo De Luca al Presidio Ospedaliero De... - CoESItalia : Nuovo Articolo: Bando per le ambulanze 118, il Tar boccia l’Asl Salerno. “Deve essere corretto” - salernonotizie : Bando per le ambulanze del 118, il Tar boccia l’Asl Salerno. “Dev’essere corretto” - tvoggi : E’ POSITIVO IL TAMPONE DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO Confermata anche dal tampone la positività emersa ieri dal contro… - MoltoBenone : RT @danidibbi_: Visto che avete condiviso in tanti, nel ringraziarvi vi posto ultimo meraviglioso aggiornamento circa la situazione di Artu… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asl Salerno Coronavirus, la RSA di Morlupo diventa centro Covid: il sindaco chiede “isolamento” RomaToday