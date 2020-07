L’arma segreta di Trump: il vaccino per il Covid-19 entro ottobre (Di giovedì 23 luglio 2020) Molti danno già per sconfitto Donald Trump e vedono la sua rielezione come una sorta di miracolo. Il Presidente Usa, sostengono molti analisti, ha gestito malissimo l’emergenza coronavirus e non è riuscito ad attenuare le tensioni razziali dopo la morte di George Floyd. Tutti i sondaggi, in effetti, lo danno per perdente: secondo Rasmussen Reports, … L’arma segreta di Trump: il vaccino per il Covid-19 entro ottobre InsideOver. Leggi su it.insideover

tempoweb : Il branco di #sciacalli lo accerchia ma l'#elefante ha un'arma segreta VIDEO #23luglio #natura #animali #TikTok… - hoodiesa7va : Azz... è arrivata l'arma segreta del Piolo. Il Reggista di Malmö™ GODO. - GilardiNad : RT @MarioScelzo1: L'arma segreta del Piddi per vincere le prossime elezioni. - Giovann07083908 : RT @MarioScelzo1: L'arma segreta del Piddi per vincere le prossime elezioni. - RenatoSouvarine : RT @MarioScelzo1: L'arma segreta del Piddi per vincere le prossime elezioni. -

Ultime Notizie dalla rete : L’arma segreta Afghanistan, WhatsApp diventa l’arma segreta nella guerra Kabul-talebani Difesa e Sicurezza