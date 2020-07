L’ANNUNCIO DI SPERANZA: “C’è il serio rischio della chiusura totale in Italia” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Il rischio zero purtroppo non esiste”, ha detto il ministro della Salute Roberto SPERANZA circa la possibilità di nuove chiusure. Intervenuto al TG5, il politico dem ha espresso elogi sui comportamenti corretti degli italiani, ma ha aggiunto che il rischio di un nuovo lockdown è sempre presente. Oggi, lunedì 20 luglio, sono arrivate diverse buone notizie sul vaccino contro il coronavirus (fra cui una da Oxford), ma l’OMS ha ricordato che per una diffusione generale del vaccino bisognerà attendere la metà del 2021. Fino ad allora sarà necessario operare con cautela. SPERANZA: “Italiani straordinari, tenere questa strada” “Gli italiani in questi mesi sono stati straordinari, hanno ... Leggi su howtodofor

