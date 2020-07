Lampedusa, Salvini senza mascherina abbraccia la gente e accusa il «governo criminale» che «sparge migranti infetti in Italia» (Di giovedì 23 luglio 2020) La coerenza e la logica abbondano sulla bocca di Matteo Salvini. In visita a Lampedusa, il leader del Carroccio non si fa scrupoli a criticare il «governo criminale che spalanca i porti e finisce sui telegiornali di tutto il mondo». Mentre arriva l’accusa al governo, però, ci sono anche strette di mano, abbracci e selfie con le persone senza alcun tipo di distanziamento sociale e senza mascherina – come ormai Salvini è abituato a fare -, come si vede in un video su Twitter. LEGGI ANCHE >>> De Luca replica a Salvini: «Ricostruzione sciacallesca. Ho solo citato i dati» VIDEO Salvini senza ... Leggi su giornalettismo

