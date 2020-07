Lampedusa: Salvini lascia hotspot, leader Lega va al Molo Favaloro (Di giovedì 23 luglio 2020) Lampedusa, 23 lug. (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha lasciato l’hotspot di Lampedusa, dove ci sono centinaia di migranti prevalentemente tunisini, per recarsi al molto Favaloro. Ad accompagnarlo l’auropdeutata Francesca Donato.L'articolo Lampedusa: Salvini lascia hotspot, leader Lega va al Molo Favaloro Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI A LAMPEDUSA! ++ ?? ORE 15.45 ???? sopralluogo al centro 'Hot Spot' dell'isola. ?? ORE 16.30… - LegaSalvini : MIGRANTI: A LAMPEDUSA OLTRE 550 IN 24 ORE, OGGI ATTESO SALVINI » SICILIA REPORT - LegaSalvini : ++ IN 48 ORE ARRIVATI 1400 MIGRANTI, SALVINI OGGI A LAMPEDUS ++ - TV7Benevento : Lampedusa: Salvini lascia hotspot, leader Lega va al Molo Favaloro... - TV7Benevento : Lampedusa: Salvini, ‘isola stupenda, deve essere riferimento per turismo, no migranti’... -