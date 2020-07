Lampedusa, 95 posti posti disponibili nell’hotspot. Ma i migranti sono 954 (Di giovedì 23 luglio 2020) Oltre 550 migranti sono sbarcati nelle ultime 24 ore a Lampedusa. Arrivano senza sosta piccole imbarcazioni. L’hotspot è al collasso e la paura per il rischio di contagio incalza tra gli abitanti dell’isola. Intanto, è attesa per oggi la visita di Matteo Salvini. All’hotspot di Lampedusa, informa Repubblica, ci sono 954 migranti. La capienza, però, … L'articolo Lampedusa, 95 posti posti disponibili nell’hotspot. Ma i migranti sono 954 proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Colla84 : @repubblica Lampedusa dovrebbe collassare di turisti. È uno dei posti più belli e suggestivi del mondo, dove puoi d… - Isonoire : RT @a83961129: @francescatotolo @chiossimanuela2 Sono dei maledetti??????da me 50 portati due giorni fa...36 risultati positivi! Chissà perché… - Isonoire : RT @Marzia_M: Tutti prigionieri a casa, posti di blocco e droni per controllarci, in fila come pecore, senza scuola, senza poter pregare in… - ALisimberti : RT @Marzia_M: Tutti prigionieri a casa, posti di blocco e droni per controllarci, in fila come pecore, senza scuola, senza poter pregare in… - Cocci1309 : RT @Marzia_M: Tutti prigionieri a casa, posti di blocco e droni per controllarci, in fila come pecore, senza scuola, senza poter pregare in… -