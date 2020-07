Lampard contro Klopp, lite in panchina (quasi) come Gasp e Mihajlovic: “Liverpool arrogante” (VIDEO) (Di giovedì 23 luglio 2020) come si dice “caciara” in inglese? Lampard e Klopp, come Gasperini e Mihajlovic, ma in versione british: tutto molto più soft, con pace firmata a partita finita, come usa in Inghilterra. Però, nel pieno della festa Liverpool (5-3 al Chelsea per chiudere il campionato in bellezza), il battibecco in panchina c’è stato eccome. Lo riporta il Daily Mail: a Lampard non sono proprio piaciute le celebrazioni “arroganti” dei giocatori e dello staff del Liverpool. Proprio come Gasp, Lampard si è arrabbiato per una decisione arbitrale, una punizione concessa per un fallo commesso su Sadio Mane, e poi per le esultanze ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Lampard contro #Klopp , lite in panchina (quasi) come #Gasp e #Mihajlovic: 'Liverpool arrogante' (VIDEO) - ilNapol… - MarcoYera : Domani giornata chiave per i piazzamenti champions: United - West Ham ma soprattutto Liverpool - Chelsea. Con una v… - morenoAlmare : Il buon Frankie Lampard si gioca molto in questa settimana, mercoledi a Liverpool e domenica contro il Wolves ancor… - LeoWolf1992 : RT @BritishFootball: Il calcio è splendido perché imprevedibile. Un anno fa, il Derby County di Lampard vinceva 2-4 a Elland Road eliminan… - Filippo_Vds : RT @BritishFootball: Il calcio è splendido perché imprevedibile. Un anno fa, il Derby County di Lampard vinceva 2-4 a Elland Road eliminan… -