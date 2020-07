La vita schifa, Rosario Palazzolo presenta il suo libro venerdì 24 a iocisto. (Di giovedì 23 luglio 2020) Ernesto Scossa è buono e cattivissimo, freddo e sensibile. È un personaggio unico e affascinante il protagonista del romanzo "La vita schifa", il romanzo di Rosario Palazzolo selezionato per il Premio ... Leggi su gazzettadinapoli

Ultime Notizie dalla rete : vita schifa "La vita schifa": presentazione del romanzo di Rosario Palazzolo al Cre.Zi Plus Balarm.it Antonella Elia Temptation Island 2020 choc: «Schifata dal comportamento di Pietro»

Antonella Elia Temptation Island 2020, nuovi colpi di scena stasera in tv nella quarta puntata del programma. La coppia formata infatti dalla famosa showgirl Antonella Elia e il nuovo fidanzato Pietro ...

Patty Pravo, una vita difficile: dall’arresto all’esperienza in carcere

Forse non tutti sanno che nella sua vita Patty Pravo visse anche la terribile esperienza del carcere. Ecco come fu quel momento per la cantante. Non è certo un mistero che è la vita della cantante Pat ...

