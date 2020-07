La violenza di Stato (Di giovedì 23 luglio 2020) L’indagine sulla caserma Levante di Piacenza è sbalorditiva soltanto per l’ampiezza e l’intensità degli arbitrii, delle violenze e dei reati commessi (ancora da dimostrare, ma già ben definiti). Ma come è Stato ripetutamente sottolineato in queste ore, non è successo nulla di nuovo. I pestaggi genovesi del 2001, la brutalizzazione di Stefano Cucchi e gli stupri di Firenze sono i precedenti da vetrina di una lunga collezione, e un giorno o l’altro avremo più chiaro, per esempio, il caso di Mario Cerciello Rega, il carabiniere assassinato un anno fa (26 luglio 2019) - e rimane una vittima, e però di eventi sempre meno limpidi. Ha ragione Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, quando non cede alla retorica delle mele marce e suggerisce che è il sistema a non funzionare più. Però, ... Leggi su huffingtonpost

mattiafeltri : La violenza di Stato (di Mattia Feltri) - carlogubi : Di fronte a questi dati di realtà puoi decidere se chiedere verità e giustizia allo Stato, se ignorarli o se impegn… - tota_mif : RT @mattiafeltri: La violenza di Stato (di Mattia Feltri) - galatinicola : RT @mattiafeltri: La violenza di Stato (di Mattia Feltri) - SpacioIT : RT @mattiafeltri: La violenza di Stato (di Mattia Feltri) -