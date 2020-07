La vedova Cerciello: “Aveva sposato l’Arma prima di me. Nessuno infanghi gli eroi come Mario” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Mio marito è nei miei pensieri sempre, di giorno e di notte. Mi accompagna nella vita quotidiana e nei miei sogni. I suoi occhi grandi azzurri li ho dovuti chiudere io. Per sempre quella notte del 26 luglio 2019 e non li rivedrò mai più”. A parlare, in una lunga intervista all’Adnkronos, è Rosa Maria Esilio. La vedova del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Ucciso con undici con undici coltellate la notte del 26 luglio di un anno fa a Roma. Per l’omicidio ora sono a processo due diciannovennni americani, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth. La vedova Cerciello: mio marito è un eroe Nel giorno della vergogna di Piacenza, la vedova Cerciello ricorda l’uomo, il marito, il ... Leggi su secoloditalia

