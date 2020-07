La sindaca di Chicago tuona: 'Non permetterò alle truppe di Trump di terrorizzare i cittadini' (Di giovedì 23 luglio 2020) Un miliardario xenofobo tutto pena di morte e muscoli che è capace solo di usare la violenza e la prepotenza per affrontare manifestazioni che hanno origine dalle diseguaglianze, ossia quelle stesse ... Leggi su globalist

Così la sindaca di Chicago, Lori Lightfood, ha replicato al presidente che ieri ha annunciato che intende mandare, sul modello di quanto sta facendo a Portland, centinaia di agenti federali per ...

Usa, proteste anti-razziste a Portland: sindaco colpito dai gas lacrimogeni

"Non ho visto niente che potesse provocare questa risposta. È stata una reazione esagerata, una vera e propria guerra urbana", ha detto il primo cittadino Ted Wheeler, che protestava contro la presenz ...

