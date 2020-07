La scuola del distanziamento impossibile. Pochi banchi monoposto, si rischiano classi smembrate (Di giovedì 23 luglio 2020) Riapertura ancora più nel caos. All'indomani delle risposte degli istituti al monitoraggio del Ministero dell'Istruzione sul fabbisogno dei banchi monoposto in vista dell'esecuzione del bando già avviato, il Lazio tira le somme immortalando una situazione al limite. È il caso, ad esempio, dell'IC Via Poseidone, a le Torri, la cui dirigente Annalisa Laudando ha spiegato per filo e per segno a Il Tempo le criticità in questa fase delicata. Qui di banchi monoposto ne sono riusciti a racimolare solo 53 nei tre plessi. Le incognite a settembre non si conteranno sul palmo di mano. Dall'anagrafe del 90% degli istituti del Lazio, sul tavolo della direzione generale dell'Usr, si evince che circa il 20-25% avrà problemi più o meno gravi per garantire le misure di sicurezza previste dai ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : scuola del La brutta storia di una scuola del sud La Voce di Manduria Coronavirus mondo, diretta. Trump: «Black lives matter è responsabile della diffusione del Covid»

Coronavirus, le notizie in diretta del 23 luglio. I nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 63.967 e i morti 1.059. È quanto emerge dai dati della John Hopkins Universi ...

Studenti bocciati perché durante la DAD erano assenti, adesso ricorrono al TAR

Tar, avvocati e insegnanti a… scuola in questa fine del mese di luglio. C’era da aspettarselo ma ora è realtà. In Calabria, ad esempio, sono tantissimi i ricorsi presentati contro la bocciatura di alu ...

