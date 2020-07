La sconfitta storica dei sovranisti (Di giovedì 23 luglio 2020) Vince l´Europa e perdono i sovranisti. Non solo in Italia. Mai un vertice europeo era durato così a lungo, 90 ore,, e mai la sconfitta degli europeisti è sembrata così vicina. Alla fine ha prevalso ... Leggi su quotidiano

fede9013 : @mariellaM5S @DinoGiarrusso Ma meriti de che ???Vi state facendo manipolare in modo ridicolo, vi stanno facendo pas… - CoppolaGemma : RT @AndreaMarcucci: Europa ha vinto, Italia ha vinto: è un risultato storico. Ora comincia una nuova partita: servono riforme serie e rigor… - CarlottaMiller_ : ???????????? Che figura de merda Che sconfitta Storica Epica - lucia25968868 : RT @AndreaMarcucci: Europa ha vinto, Italia ha vinto: è un risultato storico. Ora comincia una nuova partita: servono riforme serie e rigor… - Adriano_Elliot : RT @AndreaMarcucci: Europa ha vinto, Italia ha vinto: è un risultato storico. Ora comincia una nuova partita: servono riforme serie e rigor… -

Ultime Notizie dalla rete : sconfitta storica

Money.it

I Baggies festeggiano la promozione diretta nel massimo campionato inglese, due anni dopo la retrocessione in Championship. Con il brivido. E che brivido. Alla fine però è festa. Il West Bromwich Albi ...Non sarà come quel 5 maggio 2002, ma poter vincere uno scudetto a Udine con l’Inter a guardare deve essere sempre una bella sensazione per la Juventus. A maggior ragione se a far coincidere la possibi ...