La sconfitta col Parma ha fatto incassare circa 30 milioni al Napoli (Di giovedì 23 luglio 2020) Proprio contro il Napoli, il Parma ha conquistato i tre punti che servivano per conquistare aritmeticamente la salvezza. Scatta dunque l’obbligo di riscatto per i tre prestiti degli azzurri agli emiliani che verseranno nelle casse di De Laurentiis circa 30 milioni di euro. 4,5 milioni per Sepe, 6 milioni per Grassi e 18 milioni per Inglese: in totale sono 28,5 milioni che il Napoli utilizzerà per finanziare la spesa di Victor Osimhen. L'articolo La sconfitta col Parma ha fatto incassare circa 30 milioni al Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

