La salma di Mario Paciolla arriverà in Italia. Ancora nessuna verità sulla morte del volontario (Di giovedì 23 luglio 2020) Mario Paciolla avrà «giustizia piena», senza «impunità». A dirlo è il governo della Colombia che ha assicurato massima collaborazione alla famiglia e alle autorità Italiane. Il giovane collaboratore dell’Onu, 33 anni, napoletano, è stato trovato morto a casa sua il 15 luglio scorso in circostanze misteriose. Tagli ai polsi e, al momento, nessun motivo per togliersi la vita: aveva già comprato un biglietto aereo per l’Italia, era pronto a trascorrere l’estate nella sua Napoli. Alla mamma, però, aveva confidato che qualcosa non andava: non era più sereno. Mario si occupava di monitorare l’attuazione dell’accordo di pace con le Forze amate rivoluzionarie della Colombia. Cosa sta succedendo Il ... Leggi su open.online

