La riduzione della pena per gli aggressori di Manuel Bortuzzo (Di giovedì 23 luglio 2020) Al momento, non c’è stato alcun commento da parte della famiglia di Manuel Bortuzzo in merito alla notizia, arrivata nel pomeriggio, relativa alla riduzione della pena per gli aggressori della promessa del nuoto italiano nel quartiere dell’Axa a Roma. Manuel si trovava con la fidanzata Martina Rossi, quando a febbraio 2019 fu raggiunto – per una sostituzione di persona – da un colpo di pistola che gli fece perdere l’uso delle gambe. La sentenza di appello a Roma ha ridotto la pena per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano a 14 anni e 8 mesi, rispetto ai 16 anni del primo grado. È caduta infatti l’accusa del tentato omicidio ai danni di Martina Rossi che quella sera si ... Leggi su giornalettismo

