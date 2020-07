La ricordate così Lourdes, la figlia di Madonna, ma dimenticate tutto: ecco com’è oggi. LE FOTO (Di giovedì 23 luglio 2020) In tanti si chiedevano se il suo percorso avrebbe ricalcato le orme della madre, Madonna, regina della provocazione. La risposta di Lourdes Maria Ciccone è arrivata nel 2018… Aveva già sdoganato le ascelle pelose come leitmotiv di una bellezza autentica e al naturale. Aveva già scosso il mondo con la sua apparente trascuratezza estetica ma quello che ha fatto in passerella, alla New York Fashion Week 2018, ha superato di gran lunga le aspettative del pubblico. Scopriamo tutte le curiosità e i segreti della figlia di Madonna, Lourdes Maria Ciccone, partendo dalla sua straordinaria biografia di erede della pià grnde stella del pop di tutti i tempi. Chi è Lourdes Maria Ciccone? ... Leggi su howtodofor

ricpuglisi : Non ho mai letto una distruzione così totale di @matteosalvinimi e @AlbertoBagnai come in questo pezzo di… - emmaishome : RT @demi__meri: Ma voi ricordate questa scena quando comprarono la loro prima casa ! Maca avverte Zulema di non volere nessun animale dome… - esserequi : RT @demi__meri: Ma voi ricordate questa scena quando comprarono la loro prima casa ! Maca avverte Zulema di non volere nessun animale dome… - gbrera : RT @Gianlustella: Perché queste immagini non vengono mai trasmesse in un qualsiasi TG nazionale ?? Però quando qualcuno tirò un banale uov… - xrandyhugx : RT @Sekhmet_: raga ma vi ricordate quando abbiamo saltato da una radio all’altra per sentire solo interviste vecchie e tipo Liam prendeva p… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordate così Vi ricordate Piperno? Voleva diventare Philip Roth, ma... Pangea.news