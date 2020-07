La Reggiana è tornata in Serie B dopo ventuno anni (Di giovedì 23 luglio 2020) La Reggio Audace (ex Reggiana) è la quarta e ultima squadra promossa in Serie B dopo Monza, Lanerossi Vicenza e Reggina al termine del campionato di Serie C 2019/2020. La squadra di Reggio Emilia ha ottenuto la promozione tramite i Leggi su ilpost

GreenVanilLaura : RT @AlexPieces99: Quando la cosa più emozionante della partita è scoprire che la Reggiana è tornata in B e ci sarà Reggina Reggiana l'anno… - AlexPieces99 : Quando la cosa più emozionante della partita è scoprire che la Reggiana è tornata in B e ci sarà Reggina Reggiana l… - marco_graz : Mamma mia la #reggiana torna in serie B?? città mia sei tornata! - magicmommi : Complimenti alla Reggio Audace (io la chiamo semplicemente Reggiana), tornata in Serie B dopo più di 20 anni! - persemprecalcio : #ReggianaBari. La #Reggiana è tornata in #SerieB. Sarà contento Paulo #Futre -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana tornata La Reggiana è tornata in Serie B dopo ventuno anni Il Post La Reggiana è tornata in Serie B dopo ventuno anni

La Reggio Audace (ex Reggiana) è la quarta e ultima squadra promossa in Serie B dopo Monza, Lanerossi Vicenza e Reggina al termine del campionato di Serie C 2019/2020. La squadra di Reggio Emilia ha ...

Sky, tutte le novità della stagione 2020/2021. Confermati 4 Ristoranti e Masterchef

Nel cast presenti inoltre Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, Monica Guerritore, Gianmarco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Primo Reggiani, Alessandro Bardani ... e il sostegno di Apulia Film ...

La Reggio Audace (ex Reggiana) è la quarta e ultima squadra promossa in Serie B dopo Monza, Lanerossi Vicenza e Reggina al termine del campionato di Serie C 2019/2020. La squadra di Reggio Emilia ha ...Nel cast presenti inoltre Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, Monica Guerritore, Gianmarco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Primo Reggiani, Alessandro Bardani ... e il sostegno di Apulia Film ...