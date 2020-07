La proroga dello Stato di Emergenza martedì in Parlamento? (Di giovedì 23 luglio 2020) Ieri sera il Consiglio dei Ministri non ha deliberato sulla proroga dello Stato di Emergenza che formalmente si conclude il 31 luglio 2020. Dopo aver praticamente ufficializzato la necessità di una proroga parlando con i giornalisti a Venezia, Giuseppe Conte aveva prima fatto sapere che la data per la scadenza sarebbe stata anticipata al 31 ottobre invece che al 31 dicembre, nei giorni scorsi era trapelata la volontà di non prorogarlo da fonti della maggioranza dopo le polemiche dell’opposizione. La proroga dello Stato di Emergenza martedì in Parlamento? E mentre giravano bufale che parlavano di proroghe fino alla primavera del 2021, ora a quanto pare il governo ci ha di nuovo ... Leggi su nextquotidiano

