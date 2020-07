La moglie partorisce una figlia femmina: il marito viene insultato e si toglie la vita (Di giovedì 23 luglio 2020) La moglie partorisce una femmina, la madre lo rimprovera di continuo per non aver avuto un maschio e lui si suicida. La notizia l’ha pubblicata il sito web Gulf News, dando nomi e cognomi dei protagonisti di questa triste vicenda legata alle difficili condizioni della donna nell’India contemporanea. La tragedia è avvenuta nella città di Gautamnagar, vicino New Delhi. Tutto è iniziato quando Pran e Supryia hanno cominciato ad attendere il nascituro. Evidentemente non ci deve essere stata nessuna ecografia prima del parto, tanto che nel momento in cui la donna ha dato alla luce una bambina ecco che nella famiglia del marito è scoppiato il finimondo. La madre di Pran ha cominciato a insultare il proprio figlio per non essere riuscito ad avere un maschio. Una pressione tale, racconta ... Leggi su ilfattoquotidiano

