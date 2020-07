La ministra Pisano al Wired Next Fest: finora sono 43 i positivi segnalati da Immuni (Di giovedì 23 luglio 2020) (foto: Wired Next Fest 2020)L’app Immuni, sviluppata dallo stato per aiutare gli italiani a difendersi dal coronavirus, è stata scaricata da “4 milioni e 300mila utenti”, secondo le cifre fornite dal ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, durante il suo intervento al Wired Next Fest. È un dato che rappresenta circa il 12 per cento della popolazione italiana tra 14 e 75 anni in possesso di smartphone, secondo l’Università di Pavia. Pisano ha risposto a una domanda sui numeri reali della diffusione del software per il tracciamento, operativo sul territorio nazionale dal 15 giugno. Pisano, intervistata dal direttore di Wired Federico Ferrazza, ha ... Leggi su wired

