La ministra Paola Pisano al Wired Next Fest: finora sono 43 i positivi segnalati da Immuni (Di giovedì 23 luglio 2020) (foto: Wired Next Fest 2020)L’app Immuni, sviluppata dallo stato per aiutare gli italiani a difendersi dal coronavirus, è stata scaricata da “4 milioni e 300mila utenti”, secondo le cifre fornite dal ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, durante il suo intervento al Wired Next Fest. È un dato che rappresenta circa il 12 per cento della popolazione italiana tra 14 e 75 anni in possesso di smartphone, secondo l’Università di Pavia. Pisano ha risposto a una domanda sui numeri reali della diffusione del software per il tracciamento, operativo sul territorio nazionale dal 15 giugno. Pisano, intervistata dal direttore di Wired ... Leggi su wired

gualtierieurope : L’accordo su #Autostrade per l’Italia è un grande risultato per il Paese e i cittadini, frutto della determinazione… - walterwhiteITA : La ministra Paola Pisano al Wired Next Fest: finora sono 43 i positivi segnalati da Immuni - jerryMassloII : RT @mante: Chissà se la ministra @paola_demicheli da cui dipende la Guardia Costiera avrà qualcosa da dire sul vergognoso fermo amministra… - Piero_Strada : RT @mante: Chissà se la ministra @paola_demicheli da cui dipende la Guardia Costiera avrà qualcosa da dire sul vergognoso fermo amministra… - wikimarcok : RT @mante: Chissà se la ministra @paola_demicheli da cui dipende la Guardia Costiera avrà qualcosa da dire sul vergognoso fermo amministra… -