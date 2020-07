La Marina USA su Twitch: “Non trasmettiamo esports per reclutare”. Invece sembra proprio di sì (Di giovedì 23 luglio 2020) Anche la Marina degli Stati Uniti è accusata di “reclutare” persone su Twitch, come già accaduto all’Esercito statunitense, “beccato” dalla piattaforma nel propagandare marketing fasullo che celava Invece moduli di reclutamento. In seguito ad uno streaming dello sparatutto Escape from Tarkov nel canale Twitch ufficiale della Marina degli Stati Uniti, il membro di Machinist (la comunità ingegneristica della Marina degli Stati Uniti, ndr) Andrew “Saltysn1pe” Crosswhite ha risposto a una domanda del pubblico sul perché la Marina stesse trasmettendo videogiochi in streaming. “Siamo qui per dimostrare che giochiamo ai videogiochi, letteralmente”, ha detto Crosswhite, che ha poi tranquillizzato ... Leggi su esports247

MinisteroDifesa : #16luglio Il Ministro @guerini_lorenzo ha ricevuto oggi il Segretario USA della Marina @SECNAV Kenneth Braithwaite.… - ItalianNavy : #Oggi a #PalazzoMarina l'incontro tra il #CSMM, amm. #CavoDragone e il Segretario della Marina degli USA, Mr. Kenne… - guerini_lorenzo : L’azione congiunta delle Marine ???? e ???? è un presidio importante per la sicurezza dei mari, a partire dal Mediterra… - esports247_it : La Marina USA su Twitch: 'Non trasmettiamo esports per reclutare'. Invece sembra proprio di sì… - gioporce : RT @francofontana43: Usa. Le madri di Portland contro Trump fanno scudo ai manifestanti picchiati e portati via dai federali @marina_catucc… -