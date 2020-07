La mamma di Belen Rodriguez non segue Stefano De Martino dalla prima rottura (ma il web è convinto del contrario) (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo una battuta a Made in Sud Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, ha smesso di seguire Stefano De Martino su Instagram? No, non è esattamente così. L’ex suocera non si è offesa e le cose stanno diversamente. La mamma di Belen Rodriguez non segue Stefano De Martino (ma non certo da poco) Veronica Cozzani,... L'articolo La mamma di Belen Rodriguez non segue Stefano De Martino dalla prima rottura (ma il web è convinto del contrario) proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu

granato_serena : #BelenRodriguez, la madre avrebbe defollowato #StefanoDeMartino ?? Le ultime indiscrezioni - gossipblogit : La mamma di Belen Rodriguez smette di seguire Stefano de Martino sui social: ecco perché (VIDEO) - blogtivvu : La mamma di Belen Rodriguez non segue Stefano De Martino dalla prima rottura (ma il web è convinto del contrario) ??… - blogtivvu : La mamma di Belen Rodriguez non segue Stefano De Martino dalla prima rottura (ma il web è convinto del contrario) - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Ti chiama la mamma di Belen? E cambia numero sient a me' L'ex suocera di De Martino non gradisce affatto la battuta. La reazi… -