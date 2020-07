La magia della cometa Neowise negli scatti di cinque giovani sanniti (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche i sanniti hanno alzato il naso all’insù per osservare il passaggio della cometa Neowise (C/2020 F3), che tornerà a sorvolare il Sannio solo il “prossimo” luglio 8786. Le prime osservazioni sono state possibili all’inizio del mese, poco prima dell’alba, per poi offrire uno spettacolo serale (tra le 21 e mezzanotte) dal giorno 11. Oggigiorno, la cometa è nel punto più vicino alla terra, ma con una magnitudine apparente (luminosità) che non le permette di essere individuata facilmente ad occhio nudo, specialmente a causa dell’inquinamento urbano. Tuttavia, un semplice binocolo (o meglio un telescopio) può permetterne un’efficiente osservazione fino alla fine del ... Leggi su anteprima24

juventusfc : Throw?? a questa magia della Joya in #UdineseJuve ?? - Posilli_2 : RT @juventusfc: Throw?? a questa magia della Joya in #UdineseJuve ?? - marieimnesi : RT @juventusfc: Throw?? a questa magia della Joya in #UdineseJuve ?? - guilanoboateng : RT @juventusfc: Throw?? a questa magia della Joya in #UdineseJuve ?? - AmandaRicky123 : RT @juventusfc: Throw?? a questa magia della Joya in #UdineseJuve ?? -

Ultime Notizie dalla rete : magia della La magia della Laguna in houseboat Il Lato B di Venezia Il Giornale di Vicenza Obsidian annuncia Avowed, il suo nuovo grande gioco di ruolo

Nel corso dell’odierno appuntamento con Xbox Games Show, Microsoft ha svelato finalmente cosa stava bollendo nella pentole di Obsidian Entertainment, software house maestra dei giochi di ruolo – che d ...

Everwild, il nuovo gioco di Rare torna a mostrarsi con un trailer

Rare ha oggi pubblicato un nuovo trailer di Everwild, il suo gioco in sviluppo per PC e Xbox Series X. Questo filmato, visibile in calce, ci mostra non solo animali, ma anche umani che sembrano far pa ...

Nel corso dell’odierno appuntamento con Xbox Games Show, Microsoft ha svelato finalmente cosa stava bollendo nella pentole di Obsidian Entertainment, software house maestra dei giochi di ruolo – che d ...Rare ha oggi pubblicato un nuovo trailer di Everwild, il suo gioco in sviluppo per PC e Xbox Series X. Questo filmato, visibile in calce, ci mostra non solo animali, ma anche umani che sembrano far pa ...