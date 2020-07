La Mafia Uccide Solo d’Estate 3 non ci sarà (Di giovedì 23 luglio 2020) Per chi se lo chiedesse, la terza serie de “La Mafia Uccide Solo d’estate” non si farà. E’ una notizia non nuova, ma repetita iuvant. Lo aveva comunicato a novembre il regista della serie (e del film) Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Annunciando la messa in onda della sua serie su Channel 4 in Inghilterra, ha confermato il fatto che non si farà una terza (e una quarta) serie. La Rai ha deciso di non confermare la produzione della serie nonostante l’obiettivo del regista (ed autore) sarebbe stata quella di “arrivare sino alla morte di Falcone e Borsellino, passando per tutti i morti ammazzati dalla Mafia che la gente ignora spesso e volentieri, tipo Carmelo Iannì”. Ma Pif – già lo scorso novembre – pare se ne fosse ... Leggi su nonsolo.tv

Stellainciel : RT @MarisaDenaro71: #21luglio 1979 cosa nostra uccide Giorgio Boris #Giuliano capo della squadra mobile di Palermo, al bar Lux a Palermo, i… - caoticadentro : Maremma quanto sono @pif_iltestimone bambino nella serie 'La mafia uccide solo d estate'. #lamafiauccidesolodestate - ooopsals : nella serie de La Mafia Uccide Solo D'Estate con Claudio Gioè e Anna Foglietta che fanno coppia io li guardo innamoratissima???? - LinkaTv : E' iniziato La mafia uccide solo d'estate su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - ALESSANDROGABB7 : @Lettera43 @paolomadron Ex sergente maggiore aeronautica militare GABBRIELLI ALESSANDRO ma se mi metto in politica… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Uccide DIRETTA RAI 3 – Film e programmi di oggi, 22 Luglio – La mafia uccide solo d’estate – Chi l’ha visto? Breaking Games Vendetta di mafia foggiana, ribaltone nel processo “Chorus”: assolti Bruno&co dalle accuse di tentato omicidio. Condanne per reati minori

Per questo avrebbero avrebbero provato ad uccidere i fratelli Gioacchino e Antonio Frascolla ... È dunque caduta l’accusa più pesante, quella relativa a tre presunte vendette di mafia organizzate nel ...

La mafia, una piovra silenziosa che non uccide ma investe

Una presenza silenziosa, che non uccide o lo fa molto raramente. Ma subdola e massiccia. È quella della mafia,e più in generale della criminalità organizzata, in Toscana, con Prato ormai da ...

Per questo avrebbero avrebbero provato ad uccidere i fratelli Gioacchino e Antonio Frascolla ... È dunque caduta l’accusa più pesante, quella relativa a tre presunte vendette di mafia organizzate nel ...Una presenza silenziosa, che non uccide o lo fa molto raramente. Ma subdola e massiccia. È quella della mafia,e più in generale della criminalità organizzata, in Toscana, con Prato ormai da ...