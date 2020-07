La Madonna di San Luca sì e la strage del 2 agosto no? Ma davvero? (Di giovedì 23 luglio 2020) Stupisce che nessun giornale locale, nessun media tradizionale, abbia finora dato conto di questo movimento nato sui social e rilanciato da Globalist , che pure raccoglie un sentire diffuso a Bologna. Leggi su globalist

Globalist continua a dare voce a chi trova assurdo che si sia consentito (a maggio, in piena emergenza pandemia) la festa che vedete nella foto per il ritorno in città della Madonna di San Luca, che s ...