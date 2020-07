La Lazio rimonta il Cagliari con Milinkovic e Immobile: blinda il 4° posto ed è virtualmente in Champions (Di giovedì 23 luglio 2020) La Lazio ribalta il Cagliari e ritrova il successo. Il 2-1 rifilato ai sardi all'Olimpico fa tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi. I tre punti spezzano il digiuno che durava da cinque gare: ultima gioia, la vittoria contro il Torino (30 giugno). E, soprattutto, permettono di blindare il quarto posto (che però non assicura ancora il pass Champions), Lazio che incassa la rete di Simeone prima dell'intervallo ma nella ripresa reagisce con due dei simboli della squadra, Milinkovic-Savic e Immobile, al 31° centro in campionato. Biancocelesti che salgono a 72 punti, a -1 dall'Inter e restano in corsa per il secondo posto. Ko indolore per un indomito Cagliari, arrivato nella Capitale con ... Leggi su liberoquotidiano

