La guardia costiera ha sequestrato la nave Ocean Viking

La guardia costiera di Porto Empedocle ha posto sotto sequestro la nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese, già in quarantena nel porto siciliano. Il fermo amministrativo, arrivato dopo una ispezione di 11 ore, è stato deciso dopo un controllo a bordo della nave durante il quale sono state rilevate «diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere non solo la sicurezza dell'unità e dell'equipaggio, ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo, nel corso del servizio di assistenza ai migranti svolto dalla nave, così come alcune violazioni alle normative a tutela dell'ambiente marino», si legge del comunicato.

