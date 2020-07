La foto di una donna che indossa un burkini rosa non è stata scattata in Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 19 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che immortala una donna che cammina in riva al mare e indossa un burkini di colore rosa. La donna, che con il braccio destro sorregge un gonfiabile a forma di copertone, ha anche il volto e il capo coperti. Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto, in cui si sostiene che la scena si sarebbe a Rimini, in Italia. Questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa che circola in rete da tre anni. Post pubblicato su Facebook il 19 luglio 2020 – Fuori contesto Come aveva ricostruito il sito di fact-checking Butac, il 19 luglio 2017 il ... Leggi su facta.news

Ultime Notizie dalla rete : foto una Foto di abusi sul telefono del figlio 13enne: «Lo amo, ma ho denunciato tutto» Corriere della Sera FOTO - Presentato il nuovo pallone della Serie A: le prime immagini

Tre giornate – quattro per alcuni club – alla fine della Serie A 2019/2020, ma già si pensa alla prossima stagione. Questo il comunicato apparso sul sito della Lega Serie A: “Nike Flight Serie A è il ...

Violentissimo temporale sul Cuneese: allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati (Foto e video)

Maggiormente colpita la pianura. Danni e disagi nel Saluzzese, Saviglianese e Fossanese. Tante le chiamate ai Vigili del fuoco, in campo anche con la Protezione civile. A Savigliano strada Sanità inte ...

