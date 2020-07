La foto bufala del migrante ‘palestrato’ sbarcato a Lampedusa (Di giovedì 23 luglio 2020) Un tempo erano le collanine, poi si è passati agli smartphone. Ora sono i muscoli. Gli odiatori del web, oltre ad esacerbare il clima contro gli stranieri, cascano con tutte le scarpe a qualsiasi contenuto non reale che viene proposto dalla «gente che ci dice quello che gli altri non ci dicono». L’ultimo caso – per il momento – è quello della foto-bufala del migrante palestrato a Lampedusa. Peccato che non si tratti di un migrante e che la foto sia stata scattata ben sette anni fa in Australia. Ma, intanto, la fake news ha fatto il pienone di commenti che incitano alla morte e al razzismo. E ha anche ottenuto oltre 750 condivisioni (solo da quel profilo). LEGGI ANCHE > La bufala dei ‘25 poliziotti infetti ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Una foto-bufala che mostra un migrante muscoloso sbarcato a #Lampedusa. Oltre 750 condivisioni e una serie di minac… - Roky99760738 : RT @nomfup: Una quindicina in aula per la discussione sulle fake news, credetemi, non è una bufala (no foto, che direbbero che le ho tarocc… - Roseinfiore : RT @Emilystellaemi2: Hanno cercato di farla passare per una BUFALA, ma le foto del cane morto e le testimonianze delle persone, sono vere. - LMTicino : @DiMaioAntonino1 @Gianfra79238417 @MariaCoudless é una bufala, non sono musulmani quelli della foto - barbara75toud : RT @Emilystellaemi2: Hanno cercato di farla passare per una BUFALA, ma le foto del cane morto e le testimonianze delle persone, sono vere. -

