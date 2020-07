La Fidanzata di Papà, trama e trailer del film in onda venerdì 10 luglio su Italia 1 (Di giovedì 23 luglio 2020) La Fidanzata di Papà, il film con Massimo Boldi in onda giovedì 23 luglio alle 21:10 su Cine34. trama e trailer del film. Giovedì 23 luglio su Cine34 (canale 34 del digitale terrestre) andrà in onda la classica commedia Italiana, stasera sarà il turno di “La Fidanzata di Papà“. Il film è stato diretto da Enrico Oldoini, ed dal noto comico Massimo Boldi, con la conduttrice Simona Ventura nel cast. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su Cine34. Il film è uscito nei cinema nel 2008, ha incassato solo 7,1 milioni di euro in Italia. A seguire ... Leggi su dituttounpop

whysoseriouvs : @serenitymess oddio mio papà non vede l'ora di diventare nonno!! ovviamente lo shock sarebbe per il fatto che attua… - BlondePorchetta : - Fidanzata ha fatto i kotlety (delle specie di polpette), ha detto di scaldarli in padella con un po' d'acqua + Ma… - laschiassi : @PACMAN4976 Papa Francesco in gioventù ebbe una fidanzata, fu anche intervistata all'epoca della sua elezione, quin… - zazoomblog : Stasera in tv 23 luglio 2020 La fidanzata di papà scherzi d’amore - #Stasera #luglio #fidanzata #scherzi… - Astra_x_Aspera : #BUONGIORNO o,se preferite, #Berlusconi #UnCazzo (l'auto_definitosi 'Statista', continua a sfoggiare i suoi singola… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzata Papà Tito Faraci: «Sono in analisi da trent’anni, ma Topolino mi ha insegnato che la felicità è una scelta» Corriere della Sera