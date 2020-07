La famiglia Messi si trasferisce in Italia ad agosto: i tifosi dell’Inter sognano! (Di giovedì 23 luglio 2020) Ricordate quando si parlava di Cristiano Ronaldo alla Juventus e nessuno voleva crederci? Poi andò a finire che i rumor diventarono realtà nel giro di pochi giorni, la trattativa, portata avanti sottotraccia, si concretizzò addirittura in poche ore. Bene, adesso il nuovo tormentone estivo del calcio Italiano potrebbe essere Messi all’Inter. Questa volta c’è già un indizio, seppur non di mercato, abbastanza importante. Il giornalista Rai Filippo Grassia ha dichiarato che la famiglia di Lionel Messi trasferirà la propria residenza in Italia nel mese di agosto, per ragioni inerenti ad agevolazioni fiscali nella gestione del grande patrimonio della ‘Pulce’. Papà Jorge si è già occupato degli aspetti ... Leggi su sportfair

Gazzetta_it : La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - givemelove_24 : La famiglia Messi a Milano per fare un giro per i cazzi loro ma sì accostiamo MESSI ALL'INTER ???? - ssssamuell : RT @Gazzetta_it: La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - jrbasket2015 : RT @Gazzetta_it: La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... -