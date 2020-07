“La donna che ami è stata rapita”, e gli estorcono 150mila euro: 49enne si impicca (Di giovedì 23 luglio 2020) “La donna che ami è stata rapita”, e gli estorcono 150mila euro. Un uomo e una donna sono stati arrestati all’alba dai carabinieri di Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, con l’accusa di istigazione al suicidio: avrebbero estorto denaro e cagionato la morte di un quarantanovenne, trovato impiccato lo scorso 15 febbraio in un appartamento abbandonato. Avrebbero esorto denaro e spinto un uomo al suicidio. Questa l’accusa nei confronti di una coppia di Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. Ai domiciliari sono finiti Gabriel A. di 26 anni e la convivente Grazia Maria D. M., di 24 anni. La loro vittima, un quarantanovenne, fu trovata impiccata il 15 febbraio all’interno di un ... Leggi su limemagazine.eu

